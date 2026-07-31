Exministro Medinaceli enfrenta audiencia cautelar por caso gasolina desestabilizada

La audiencia de medidas cautelares del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se desarrolla de manera virtual dentro del proceso por el denominado caso de la gasolina desestabilizada.

El Ministerio Público solicita su detención preventiva por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Se desarrolla juicio contra exautoridad

Durante la audiencia, la defensa de la exautoridad sostuvo que Medinaceli solicitó informes a las instancias técnicas para conocer la situación y afirmó que actuó dentro del marco de sus atribuciones. Asimismo, argumentó que varias de las decisiones observadas en la investigación correspondían a otras autoridades y no al entonces ministro.

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz informó que se garantizará el debido proceso en el desarrollo de la causa. La audiencia quedó a cargo de una nueva autoridad judicial luego de que el primer juez asignado se apartara del caso por motivos de imparcialidad.

Medinaceli permanece desde hace tres días en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras se espera la resolución judicial sobre la solicitud de detención preventiva presentada por la Fiscalía.

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