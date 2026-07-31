¿Cuánto subió el dólar oficial esta semana? Así se movió la cotización del 27 al 31 de julio en Bolivia

El dólar oficial registró una nueva semana de incrementos en Bolivia y cerró este viernes 31 de julio en Bs 12,15, luego de cinco jornadas consecutivas de alza bajo el nuevo régimen de tipo de cambio flexible implementado por el Gobierno y administrado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con los datos oficiales del ente emisor, la cotización pasó de Bs 11,37 el lunes 27 de julio a Bs 12,15 el viernes 31, lo que representa un incremento acumulado de 78 centavos, equivalente a un aumento cercano al 6,9% en apenas cinco días hábiles.

Así se movió el dólar oficial durante la semana

Lunes 27 de julio: Bs 11,37

Martes 28 de julio: Bs 11,54

Miércoles 29 de julio: Bs 11,80

Jueves 30 de julio: Bs 11,89

Viernes 31 de julio: Bs 12,15

La evolución refleja una trayectoria ascendente sin retrocesos durante toda la semana, consolidando la tendencia observada desde la entrada en vigencia del nuevo esquema cambiario.

Este comportamiento corresponde a la tercera semana de aplicación del régimen de tipo de cambio flexible, implementado el 29 de junio, cuando dejó de regir el sistema de cambio fijo que mantuvo el dólar oficial en Bs 6,96 durante aproximadamente 15 años.

Con el nuevo mecanismo, el Banco Central de Bolivia actualiza diariamente el Tipo de Cambio Oficial (TCO) utilizando como referencia el promedio ponderado de las operaciones de compra de divisas reportadas por las entidades financieras.

La modificación fue autorizada mediante la Resolución Ministerial N.º 245, que facultó al BCB a ejecutar el nuevo sistema cambiario. Según la entidad, el precio oficial ya no responde a un valor fijo, sino al comportamiento del mercado de divisas.

Asimismo, el valor referencial de venta se obtiene a partir del precio promedio de compra, al que se incorporan las comisiones asociadas a las transferencias de moneda extranjera al exterior y a los depósitos en efectivo de dólares en bóveda.

Desde el Gobierno se ha señalado que el régimen de tipo de cambio flexible busca fortalecer la estabilidad económica, mejorar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos. En este marco, el BCB publica la cotización oficial cada día hábil a las 20:00, convirtiéndose en la referencia para las operaciones cambiarias en el país.

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