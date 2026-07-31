Esto señala el DS 5667 sobre la subvención para el Gas Licuado de Petróleo

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5667, mediante el cual amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la subvención para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) producido en plantas (GLPP) y en refinerías (GLPR), con el propósito de mantener el precio final de las garrafas de 10 kilogramos para los consumidores del mercado interno.

Condiciones

La disposición establece que la subvención será canalizada a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mediante la emisión de Notas de Crédito Fiscal (NOCRES). En el caso del GLP producido en plantas, el monto de la subvención será de Bs 0,84 por kilogramo, mientras que para el GLP producido en refinerías el beneficio alcanzará Bs 0,70 por kilogramo.

El decreto señala que la medida se adopta en el marco de la política de estabilización de precios de los productos derivados del petróleo, con el fin de evitar incrementos en el costo del GLP para la población y garantizar el abastecimiento del energético en el país.

Buscan garantizar la seguridad energética

Asimismo, la norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir las Nocres endosables a favor de YPFB hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de cubrir la subvención establecida para ambos tipos de producción de GLP.

En la parte considerativa, el decreto recuerda que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad energética y asegurar la prestación continua de los servicios relacionados con los hidrocarburos, además de promover el desarrollo sostenible del sector en beneficio de la población y de las actividades productivas.

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