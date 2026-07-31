El caso del feminicidio de la influencer Valeria Márquez dio un nuevo giro. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que las investigaciones apuntan a Ramón Ángel "N", alias 'R1', y a su hijo como presuntos responsables de planificar el crimen ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch explicó que las indagaciones permitieron establecer una relación directa entre la estructura criminal liderada por el 'R1' y el asesinato de la joven creadora de contenido.

Según informó el funcionario, Francisco "N", expareja de Valeria Márquez e hijo del presunto líder criminal, aparece como una pieza clave dentro de la investigación.

"Entre ellos se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco 'N', expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel 'N'", señaló García Harfuch.

El hijo del 'R1' habría solicitado el crimen

El secretario de Seguridad agregó que las investigaciones apuntan a que Francisco "N" ya había amenazado en varias ocasiones a Valeria Márquez antes del ataque.

"Todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo pide a su papá que cometan el feminicidio", afirmó el funcionario.

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría sido ejecutado con el respaldo de la organización criminal encabezada por el 'R1', quien presuntamente proporcionaba la estructura logística y operativa utilizada para distintos hechos violentos en el occidente de México.

¿Quién es el 'R1'?

Ramón Ángel "N" cuenta con antecedentes penales desde 2012 por presuntos vínculos con el grupo criminal Los Cuinis. Las autoridades lo señalan como líder de una célula dedicada al tráfico de drogas, extorsión, cobro de piso y suministro de armamento.

Su captura se produjo en el marco de las investigaciones por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Sin embargo, los avances en ese operativo también permitieron fortalecer la carpeta de investigación por el feminicidio de Valeria Márquez.

Las autoridades mexicanas continúan reuniendo pruebas para sustentar las acusaciones y determinar la responsabilidad de todos los involucrados en uno de los casos que mayor conmoción generó en el país.

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