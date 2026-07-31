Expertos explican cuál es la temperatura ideal, qué funciones conviene usar y los hábitos que ayudan a mantener la casa fresca mientras se reduce el consumo de electricidad.
31/07/2026 11:05
Escuchar esta nota
Con la llegada de los días más calurosos, el aire acondicionado se convierte en el gran aliado para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, un error muy común puede hacer que el equipo consuma mucha más electricidad sin enfriar la habitación más rápido.
Contrario a lo que muchos creen, configurar el aire acondicionado en 18 °C no acelera el enfriamiento. Lo único que consigue es que el compresor funcione durante más tiempo y con mayor esfuerzo, incrementando el consumo de energía y reduciendo, incluso, la vida útil del equipo.
¿Cuál es la temperatura ideal?
Los especialistas recomiendan mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 °C, una franja que ofrece confort térmico sin exigir un funcionamiento excesivo del equipo.
Si el ambiente continúa cálido, lo mejor es bajar la temperatura de forma gradual y no llevar el termostato al mínimo desde el primer momento.
Configuración recomendada
Para obtener el mejor rendimiento del equipo, se aconseja:
Trucos para ahorrar energía
Además de configurar correctamente el aire acondicionado, existen pequeños hábitos que ayudan a reducir el consumo eléctrico:
Un detalle que muchos pasan por alto
La dirección del flujo de aire también influye en el rendimiento. Los expertos recomiendan orientar las aletas hacia arriba para que el aire frío descienda de forma natural y se distribuya de manera uniforme por toda la habitación.
Con estos sencillos ajustes, el aire acondicionado puede enfriar de forma más eficiente, reducir el consumo eléctrico y ayudarte a mantener una temperatura agradable sin que la factura de luz se dispare.
Mira la programación en Red Uno Play