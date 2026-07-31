Con la llegada de los días más calurosos, el aire acondicionado se convierte en el gran aliado para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, un error muy común puede hacer que el equipo consuma mucha más electricidad sin enfriar la habitación más rápido.

Contrario a lo que muchos creen, configurar el aire acondicionado en 18 °C no acelera el enfriamiento. Lo único que consigue es que el compresor funcione durante más tiempo y con mayor esfuerzo, incrementando el consumo de energía y reduciendo, incluso, la vida útil del equipo.

¿Cuál es la temperatura ideal?

Los especialistas recomiendan mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 °C, una franja que ofrece confort térmico sin exigir un funcionamiento excesivo del equipo.

Si el ambiente continúa cálido, lo mejor es bajar la temperatura de forma gradual y no llevar el termostato al mínimo desde el primer momento.

Configuración recomendada

Para obtener el mejor rendimiento del equipo, se aconseja:

Ajustar la temperatura entre 24 y 26 °C .

. Seleccionar el modo "COOL" o enfriamiento (identificado con el símbolo de un copo de nieve).

o enfriamiento (identificado con el símbolo de un copo de nieve). Mantener el ventilador en modo Automático , para que el propio equipo regule la velocidad según la temperatura del ambiente.

, para que el propio equipo regule la velocidad según la temperatura del ambiente. Utilizar funciones como Turbo o Jet Cool solo durante los primeros 10 a 15 minutos si la habitación está muy caliente.

Trucos para ahorrar energía

Además de configurar correctamente el aire acondicionado, existen pequeños hábitos que ayudan a reducir el consumo eléctrico:

Mantén cerradas las cortinas o persianas durante las horas de mayor radiación solar.

Evita abrir puertas y ventanas mientras el equipo está funcionando.

Procura mantener una temperatura estable en lugar de apagar y encender el aire acondicionado constantemente.

Si tienes un ventilador, úsalo para distribuir el aire frío por toda la habitación y enfriar el ambiente más rápido.

Un detalle que muchos pasan por alto

La dirección del flujo de aire también influye en el rendimiento. Los expertos recomiendan orientar las aletas hacia arriba para que el aire frío descienda de forma natural y se distribuya de manera uniforme por toda la habitación.

Con estos sencillos ajustes, el aire acondicionado puede enfriar de forma más eficiente, reducir el consumo eléctrico y ayudarte a mantener una temperatura agradable sin que la factura de luz se dispare.

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