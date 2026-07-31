La Paz y El Alto: dos hombres son investigados por presuntos abusos

Las autoridades policiales aprehendieron a dos presuntos violadores seriales en casos distintos registrados en La Paz y El Alto. Uno de los investigados es un taxista acusado de captar mujeres en estado de vulnerabilidad para agredirlas sexualmente y robarles, mientras que el otro es un pastor evangélico denunciado por presuntos abusos sexuales contra menores de edad de su congregación.

Un taxista que merodeaba fiestas

En el primer caso, la Policía informó que el taxista operaba en inmediaciones de salones de eventos y discotecas, donde identificaba a mujeres en estado de ebriedad para ofrecerles transporte. Según las investigaciones, durante el trayecto las golpeaba, las agredía sexualmente y luego les sustraía sus pertenencias.

“Había perfilado a las víctimas con mayor vulnerabilidad, principalmente en áreas donde había salones de eventos y discotecas”, señaló la directora de la Felcv de El Alto, Claudia Entrambasaguas.

Una de las víctimas relató que el conductor impedía el acceso al asiento trasero para obligarla a viajar adelante. “Me agarró de los cabellos, me empezó a insultar, me golpeó”, declaró.

La identificación del sospechoso fue posible tras rastrear una transferencia bancaria realizada con una de las tarjetas de la víctima. La Policía no descarta la existencia de más afectadas.

Pastor captaba a sus víctimas en la iglesia

En un segundo operativo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió a un pastor evangélico acusado de abuso sexual y violación contra menores de edad que asistían a su iglesia. De acuerdo con la investigación, existirían más de cuatro víctimas y algunas personas provenientes de Cochabamba llegarán a La Paz para formalizar nuevas denuncias.

La Policía indicó que ambos procesos continúan en etapa investigativa con el objetivo de identificar a otras posibles víctimas y establecer la responsabilidad de los aprehendidos.

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