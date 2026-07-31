Recorrido del Gran Poder: una ruta de 8 kilómetros que unirá a La Paz

Todo está listo para la entrada del Señor Jesús del Gran Poder, que este sábado volverá a recorrer las calles de La Paz con un trayecto de 8 kilómetros por el centro de la ciudad.

Más de 130.000 devotos participarán de la festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al ritmo de danzas como la morenada, diablada, caporales y tinkus.

El recorrido comenzará a las 07:00 en la avenida Mariano Baptista, a la altura del Cementerio General. Desde allí, las fraternidades avanzarán por la plaza Garita de Lima, la avenida Buenos Aires, las calles Antonio Gallardo, Sagárnaga e Illampu, para continuar por las avenidas Ismael Montes, Mariscal Santa Cruz, Eliodoro Camacho y finalizar en la avenida Simón Bolívar, cerca de la calle Argandoña.

Se prevé que el paso de los conjuntos concluya en las primeras horas del domingo.

Las autoridades recomendaron a la población planificar sus desplazamientos debido a los cortes de vías y al cierre del circuito durante la jornada. Además, en el recorrido estarán habilitados palcos, accesos y puntos de referencia para facilitar la asistencia del público.

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