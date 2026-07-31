Si no tienes tiempo para realizar tus trámites entre semana, esta medida puede ayudarte. El Servicio General de Identificación Personal (Segip) anunció que atenderá cada primer sábado de mes, hasta diciembre de 2026, en todas sus oficinas del país, exclusivamente para trámites relacionados con la Cédula de Identidad.

La atención extraordinaria será de 08:00 a 14:00 y tiene como objetivo facilitar el acceso a este servicio a personas que, por motivos laborales, académicos o personales, no pueden acudir en los días hábiles.

¿Qué trámites podrás realizar?

Durante estas jornadas especiales, la población podrá acceder a:

Emisión de una nueva Cédula de Identidad.

Renovación del documento.

Reposición por pérdida o robo.

Otros trámites relacionados con la Cédula de Identidad, de acuerdo con los requisitos establecidos por la institución.

Fechas confirmadas

El Segip atenderá de manera extraordinaria los siguientes sábados:

1 de agosto de 2026

5 de septiembre de 2026

3 de octubre de 2026

7 de noviembre de 2026

5 de diciembre de 2026

La institución recomendó a la ciudadanía planificar con anticipación la renovación o reposición de su documento y aprovechar estas jornadas especiales para evitar contratiempos.

Con esta iniciativa, el Segip busca ampliar el acceso a sus servicios, reducir la afluencia de usuarios durante la semana y garantizar que más bolivianos puedan contar con una Cédula de Identidad vigente y segura.

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