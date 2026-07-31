Rodrigo Paz: las Fuerzas Armadas deben servir a Bolivia, no a intereses políticos

Durante los actos conmemorativos por el aniversario de creación del Colegio Militar de Aviación “Teniente General Germán Busch Becerra”, el presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que las Fuerzas Armadas deben asumir un rol central en un nuevo ciclo político del país, con una institución profesional, moderna y alejada de intereses partidarios.

FFAA con una nueva visión ideológica y de servicio

El mandatario señaló que durante años algunas instituciones del Estado estuvieron influenciadas por intereses políticos y sostuvo que ese periodo debe quedar atrás.

“Las Fuerzas Armadas no pertenecen a un partido, a una persona, ni a un gobierno circunstancial. Las Fuerzas Armadas pertenecen a Bolivia, a su democracia y a su Constitución”, expresó.

Paz destacó el papel de los militares durante el estado de excepción y resaltó que, según dijo, la actuación de las Fuerzas Armadas fue reconocida por organismos internacionales por su apego a la Constitución y al respeto de la vida.

Meritocracia y trabajo por Bolivia

El jefe de Estado también planteó una transformación institucional basada en la meritocracia, la formación y la modernización tecnológica. Señaló que la defensa del país debe incluir la protección del espacio aéreo, las fronteras, los recursos estratégicos y la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo.

Asimismo, agradeció la participación de la Fuerza Aérea Boliviana en la atención de emergencias, especialmente durante los incendios registrados en Tarija.

“Defender la patria no es solamente proteger sus fronteras. Es también proteger a su gente”, afirmó.

Innovación y tecnología para la institución

El presidente aseguró que Bolivia debe fortalecer la cooperación internacional en materia de defensa y tecnología, pero bajo principios democráticos y de respeto a la soberanía nacional. También destacó el apoyo de la Fuerza Aérea en sus desplazamientos oficiales para promover acuerdos y proyectos de inversión para el país.

Finalmente, Paz pidió a los nuevos oficiales mantener el compromiso con Bolivia y con la institucionalidad militar.

“Los aviones despegan gracias a la potencia de sus motores, pero los oficiales se elevan gracias a la fuerza de sus principios”, manifestó.

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