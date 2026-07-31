Manfred y Samuel se reúnen para analizar la crisis económica y política del país

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sostuvo este viernes una reunión con el empresario y líder político Samuel Doria Medina para analizar la coyuntura económica, política e institucional que atraviesa Bolivia y evaluar posibles acciones que contribuyan a la estabilidad y el desarrollo del país.

Tras el encuentro, Reyes Villa señaló que ambos coincidieron en la necesidad de trabajar por Bolivia desde distintos espacios, más allá de alianzas políticas formales.

“Hemos estado tomando un desayuno esta mañana, hablando de nuestra querida Bolivia. Hemos coincidido en que le tenemos que poner el hombro a Bolivia. No la vamos a abandonar”, afirmó la autoridad municipal.

Preocupación por la economía

Durante sus declaraciones, Reyes Villa expresó su preocupación por el comportamiento de la economía nacional y señaló que existen temas urgentes que deben ser abordados por el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Indicó que es necesario avanzar en la aprobación de normas como la Ley de Minería y la Ley de Hidrocarburos para generar mejores condiciones económicas y frenar problemas como el incremento de la cotización del dólar y la escasez de carburantes.

“Queremos ver todos estos temas para que Bolivia no siga viendo subir el dólar, para que tenga los carburantes respectivos y para que la economía pueda funcionar para todos”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que sostendrán reuniones con otros líderes políticos para buscar consensos que permitan contribuir a la recuperación económica del país.

Respaldo al mecanismo 50/50

El alcalde también destacó la importancia de consolidar el mecanismo de financiamiento 50/50 entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, al considerar que permitirá agilizar la ejecución de obras y proyectos estratégicos para Cochabamba y otras regiones.

Según Reyes Villa, este tipo de medidas puede fortalecer la capacidad de inversión de gobernaciones y municipios, generando mayores beneficios para la población.

Llamado a recuperar la institucionalidad

La autoridad aseguró que Bolivia necesita cambios estructurales que permitan fortalecer la democracia, la libertad de expresión y las oportunidades económicas.

“Queremos una Bolivia donde haya libertad de expresión, donde haya economía y donde los bolivianos quieran volver a su país y vivir aquí, no que se vayan”, afirmó.

Añadió que el país cuenta con importantes recursos naturales y potencialidades económicas que deben ser aprovechados para impulsar el desarrollo nacional.

“Bolivia tiene todos los minerales habidos y por haber; tiene petróleo en grandes cantidades. Sin embargo, ahora estamos importando; de exportadores hemos pasado a importadores”, manifestó.

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