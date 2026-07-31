"No lo reconsiderará": Diputado confirma que Saucedo no cambiará su decisión

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, informó que sostuvo una conversación con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien le confirmó que renunciará a la presidencia de esa instancia en noviembre y que no reconsiderará su decisión.

Saucedo ratifica su decisión

Según el legislador, durante el diálogo le pidió a Saucedo mantenerse en el cargo; sin embargo, la autoridad judicial ratificó su postura y aseguró que continuará ejerciendo funciones como magistrado hasta cumplir el cronograma judicial.

"Me dijo que no lo va a reconsiderar, que se mantiene firme en su postura", afirmó Rojas.

Niega futuro político

El diputado explicó que la decisión responde a la intención de poner fin a las versiones que lo vinculaban con una eventual participación en la política.

"Con esto descarta totalmente esas afirmaciones temerarias que hacen algunas personas sin fundamento alguno", sostuvo el legislador al referirse a las razones expuestas por Saucedo.

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