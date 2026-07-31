El exmagistrado Marco Antonio Baldivieso consideró que el anuncio de Romer Saucedo de dejar la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en noviembre responde a los acuerdos internos entre magistrados para alternar la conducción de la máxima instancia judicial, una práctica que, según explicó, se ha consolidado en los últimos años.

Acuerdo entre magistrados

Baldivieso señaló que, si bien la ley permite ejercer la presidencia del TSJ por un periodo de hasta tres años, es habitual que los magistrados acuerden compartir esa responsabilidad.

"Se ha estado aplicando este acuerdo interno entre los magistrados para compartir la presidencia", afirmó.

Respecto a la gestión de Saucedo, el exmagistrado destacó su postura frente a los denominados magistrados autoprorrogados, aunque observó que su participación en temas públicos generó interpretaciones sobre una posible proyección política, aspecto que el presidente del TSJ descartó al anunciar su renuncia.

Problemas percibidos en el TSJ

Asimismo, sostuvo que el principal problema del sistema judicial no es únicamente la falta de presupuesto, sino la ausencia de reformas estructurales para combatir la corrupción y fortalecer la meritocracia.

"El problema principal es que más del 80% de los jueces actuales corresponden a otro esquema, un esquema politiquero, un esquema clientelar e inmeritocrático", aseguró.

Baldivieso consideró que la salida de Saucedo podría incidir en el debate sobre las próximas elecciones judiciales y la cobertura de acefalías en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

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