Siete muertos en menos de 24 horas: Santa Cruz vive una escalada de violencia ligada al crimen organizado

Santa Cruz registró una de las jornadas más violentas de los últimos meses, con un saldo de siete personas fallecidas en distintos hechos ocurridos entre San Matías y Yapacaní. La Policía Boliviana investiga si los ataques están relacionados con disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza con Brasil.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que las víctimas corresponden a tres hechos distintos: dos personas fueron halladas decapitadas en Puerto Grether, municipio de Yapacaní; cuatro personas fallecieron durante un ataque armado en una estancia de San Matías; y el subteniente Yerson Salazar Aliendres perdió la vida durante una emboscada contra efectivos policiales que se dirigían a investigar la masacre.

La autoridad explicó que una de las principales hipótesis apunta a una disputa entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho por el control de actividades ilícitas en la región fronteriza. No obstante, aclaró que esta línea investigativa aún se encuentra en proceso de verificación.

“La Policía Boliviana da declaraciones en virtud a elementos fácticos para evitar cualquier tergiversación de la información”, manifestó Gómez al referirse a las investigaciones.

Mientras continúan las pesquisas, la institución policial mantiene un amplio despliegue operativo en San Matías, con patrullajes terrestres y apoyo aéreo, además de una coordinación permanente con las autoridades de Brasil para intercambiar información que permita identificar y capturar a los responsables de los hechos violentos.

La muerte del subteniente Salazar, quien falleció durante la emboscada, fue calificada por el comandante departamental como un acto ocurrido “en cumplimiento del deber”, al expresar sus condolencias a la familia del oficial.

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