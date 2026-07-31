¿Qué electrodomésticos consumen más electricidad en casa?

Con el incremento de los costos de la energía y el impacto de fenómenos climáticos como El Niño, especialistas recomiendan prestar mayor atención al consumo eléctrico en los hogares. Algunos electrodomésticos pueden elevar considerablemente la factura mensual si no se utilizan de manera eficiente.

Los aparatos que más energía consumen en una vivienda son la nevera, el aire acondicionado, la lavadora, el calentador de agua, el horno eléctrico y la freidora de aire, de acuerdo con expertos citados por el portal Noticias Caracol.

La nevera lidera el consumo

La nevera es considerada el electrodoméstico de mayor gasto energético debido a que permanece encendida las 24 horas del día. Se estima que puede representar hasta el 24% del consumo total de electricidad de un hogar.

Para reducir su impacto, especialistas recomiendan mantener la temperatura entre 4 y 5 grados centígrados, evitando configuraciones más bajas que obligan al motor a trabajar con mayor intensidad y consumir más energía.

El consumo fantasma también pesa

Otro factor que incrementa la factura es el denominado “consumo fantasma”, generado por equipos que permanecen conectados aunque no estén en uso, como cargadores de celulares, televisores en modo espera, microondas y otros dispositivos electrónicos.

Según expertos, este tipo de consumo puede representar entre el 5% y el 10% del gasto eléctrico total de una vivienda.

Para evitarlo, se recomienda desconectar los equipos cuando no se utilicen o emplear regletas con interruptor para cortar completamente el suministro eléctrico.

Hábitos que ayudan a ahorrar

Los especialistas también sugieren adoptar medidas sencillas para reducir el consumo de energía:

Desenchufar aparatos durante la noche o cuando la vivienda quede vacía.

Utilizar electrodomésticos de alto consumo solo cuando sea necesario.

Reducir el tiempo de uso de duchas eléctricas.

Desconectar cargadores una vez completada la carga.

Apagar las luces en ambientes vacíos.

La recomendación es clara: pequeños cambios en los hábitos diarios pueden traducirse en un ahorro significativo y ayudar a evitar que la factura de electricidad se convierta en una carga para el presupuesto familiar.



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