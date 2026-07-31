Parada militar por el aniversario de Bolivia retornará a El Alto tras varios años

La parada militar del 7 de agosto retornará al departamento de La Paz y se desarrollará específicamente en la ciudad de El Alto, luego de varios años de no realizarse en esta región. El acto conmemorará los 201 años de independencia de Bolivia y el aniversario de las Fuerzas Armadas.

Instalación de palco

El palco principal será instalado en inmediaciones de la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana, ubicada sobre la avenida Juan Pablo II, según confirmó el comandante general de la institución, Sergio Lora.

Al evento llegarán unidades militares de diferentes departamentos del país para participar del homenaje nacional. El desfile se extenderá por la avenida Juan Pablo II, donde se prevé la presencia de autoridades y población alteña.

Alternativas de recorrido

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, planteó que la actividad pueda trasladarse a la avenida Costanera, en el Distrito 4, al considerar que este espacio cuenta con mayor amplitud y permitiría una mejor organización y circulación durante el desarrollo del evento.

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Sin embargo, la Fuerza Aérea Boliviana ratificó que la parada militar se realizará en la Primera Brigada Aérea.

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