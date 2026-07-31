Momentos de tensión se vivieron la tarde del jueves en el centro de Cochabamba, cuando un grupo de estudiantes protagonizó una violenta pelea en plena vía pública, ante la mirada de transeúntes que finalmente intervinieron para poner fin a la agresión.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Bolívar y Antezana, donde las jóvenes comenzaron una acalorada discusión en la acera. De acuerdo con las imágenes registradas por testigos, el enfrentamiento escaló rápidamente de los insultos y empujones a los golpes.

Durante la riña, una de las adolescentes cayó sobre la calzada y, mientras permanecía en el suelo, recibió varios puñetazos por parte de otra de las involucradas. La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes decidieron intervenir para separarlas y evitar que la agresión continuara.

Tras ser separadas, las estudiantes abandonaron el lugar.

Vecinos expresan su preocupación

Habitantes y comerciantes del sector lamentaron lo ocurrido y manifestaron su preocupación por este tipo de hechos de violencia protagonizados por menores de edad.

Los vecinos solicitaron que la unidad educativa correspondiente y los padres de familia asuman medidas preventivas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, advirtiendo sobre un posible incremento de hechos violentos entre estudiantes.

Defensoría investiga el caso

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia informó que ya recaba información para identificar a las estudiantes involucradas y establecer las circunstancias que originaron la pelea.

La institución anunció que coordinará acciones con las autoridades educativas para brindar seguimiento al caso y aplicar las medidas de protección y orientación que correspondan.

Piden reforzar la prevención

Por su parte, el representante de los colegios particulares, Ernesto Suárez, rechazó lo ocurrido y exhortó a los padres de familia a mantener un mayor acompañamiento en la formación de sus hijos.

Asimismo, anunció que impulsará la realización de talleres preventivos en las unidades educativas para promover la resolución pacífica de conflictos y prevenir hechos de violencia entre estudiantes.

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