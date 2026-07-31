Diputado chileno respalda excluir vehículos robados de la ley sobre 'autos chutos' y espera reunirse con Paz

El diputado chileno Sebastián Patricio Videla Castillo sostuvo una reunión con el legislador boliviano Reynaldo Seas, impulsor del proyecto de Ley de Regularización de Vehículos Indocumentados, en la que ambos coincidieron en que la eventual normativa no contemplará la legalización de motorizados con denuncias de robo en Chile.

Tras el encuentro, Videla destacó la importancia del diálogo entre ambos países y aseguró que uno de los principales acuerdos fue dejar establecido que los vehículos robados no podrán acogerse al proceso de regularización.

“Analizamos en profundidad el proyecto que pretende regularizar autos denominados chutos. Dejamos absolutamente claro que no se van a regularizar autos que se han robado de Chile”, afirmó el legislador chileno.

Asimismo, explicó que dentro de la propuesta también se busca incorporar un protocolo que permita recuperar los vehículos robados que actualmente se encuentran en territorio boliviano, además de avanzar en un acuerdo bilateral para fortalecer la lucha contra las organizaciones dedicadas al robo y tráfico de automóviles.

Videla señaló que estas redes delictivas están integradas por personas de distintas nacionalidades, entre ellas bolivianos y chilenos, por lo que considera indispensable una coordinación permanente entre ambos Estados.

El parlamentario remarcó que excluir los vehículos robados del proyecto es una condición fundamental para evitar que se beneficie a quienes poseen motorizados obtenidos de manera ilegal.

“No corresponde privilegiar a una persona que tiene un auto robado. Eso quedó claro y el diputado Seas también lo ha manifestado. Ahora el proyecto seguirá siendo socializado para lograr consensos”, indicó.

Durante la entrevista concedida al programa El Mañanero, Videla también destacó que cualquier iniciativa desarrollada en conjunto entre Chile y Bolivia contribuirá a fortalecer las relaciones bilaterales.

Recordó que el problema del robo de vehículos es un fenómeno que conoce de cerca tras visitar en varias oportunidades Santa Cruz, Challapata y Potosí, donde constató el impacto de este delito.

Finalmente, expresó su expectativa de sostener una reunión con el presidente Rodrigo Paz para continuar impulsando mecanismos de cooperación entre ambos países.

“Espero poder conversar con el presidente Paz para seguir avanzando en protocolos y acuerdos que permitan enfrentar de manera conjunta el robo de vehículos”.

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