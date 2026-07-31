Denuncian irregularidades en subasta de Dircabi: chofer pagó Bs 500 mil por un tráiler con problemas legales

El asambleísta departamental de Súmate, Joel Flores, denunció presuntas irregularidades en una subasta realizada por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), donde un ciudadano habría adquirido un tractocamión por más de 500 mil bolivianos, pero posteriormente encontró impedimentos legales para registrar el vehículo a su nombre.

Explicó que el afectado, identificado como Demetrio Terceros, participó en una subasta pública hace aproximadamente un año y resultó adjudicatario del motorizado. Según su denuncia, el ciudadano realizó el pago correspondiente y recibió el vehículo junto con la minuta de transferencia firmada por autoridades de Dircabi.

El legislador señaló que, cuando el afectado intentó realizar el cambio de nombre del vehículo, descubrió que el motorizado tenía antecedentes judiciales.

“Cuando intenta realizar el cambio de nombre, se encuentra con que esta movilidad tenía procesos judiciales, incluso procesos penales”, afirmó Flores.

El asambleísta cuestionó que el vehículo haya sido puesto en subasta pese a contar presuntamente con antecedentes legales.

“Cualquier vehículo que ingresa a una subasta debería estar limpio, sin antecedentes y con documentación en orden, pero aquí entregan un vehículo con un antecedente muy grave”, manifestó.

Denuncian entrega incompleta del tráiler

Flores también observó que el vehículo ofertado en la subasta no habría sido entregado en las mismas condiciones en las que fue publicado.

Según su denuncia, el tráiler fue mostrado en la convocatoria con la carrocería completa, pero al afectado únicamente le entregaron la parte delantera o “cabeza” del motorizado.

Ante la imposibilidad de concretar la transferencia, Terceros devolvió el vehículo, pero hasta la fecha no ha recibido la devolución del dinero pagado.

Piden investigación y devolución de recursos

Flores afirmó que existen posibles responsabilidades y anunció que solicitará una investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Hay responsables, hay incumplimiento de deberes y debe existir una investigación profunda, minuciosa y objetiva”, sostuvo.

Asimismo, indicó que junto al afectado acudirán a Dircabi para exigir respuestas y gestionar la devolución de los recursos.

“Hemos recibido varias denuncias y vamos a llegar hasta lo más profundo porque se necesita transparencia y que no se perjudique la buena fe de los ciudadanos que adquieren un bien en una subasta pública”, señaló.

Afectado asegura que espera una solución desde marzo

Por su parte, el afectado Demetrio Terceros relató que acudió en varias oportunidades a oficinas nacionales de Dircabi en busca de una solución.

Indicó que funcionarios de la institución le habrían comprometido resolver el problema en un plazo de 10 días, pero aseguró que hasta ahora no recibió una respuesta.

Terceros explicó que devolvió el vehículo el 2 de marzo de este año, luego de que le indicaran que la devolución del dinero se realizaría en un plazo de una a tres semanas.

Sin embargo, afirmó que continúa esperando la restitución de los recursos y que la situación afectó su economía.

“Este dinero era todo mi capital para trabajar. Incluso debo a terceras personas y al banco. Durante todo este tiempo estoy prestándome de familiares para pagar y no quedar mal”, relató.

El afectado pidió a las autoridades de Dircabi una respuesta definitiva y solicitó apoyo a legisladores para resolver su situación.



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