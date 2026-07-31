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Por debajo del tipo de cambio oficial del BCB: Así cierra el dólar paralelo este viernes 31 de julio en Bolivia

En el último día de operaciones de julio, el mercado informal de divisas cerró con variaciones.

Milen Saavedra

31/07/2026 18:14

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Por debajo del tipo de cambio oficial del BCB: Así cierra el dólar paralelo este viernes 31 de julio en Bolivia. Foto de Frederick Warren en Unsplash
Bolivia

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Este viernes 31 de julio, el mercado informal de divisas registró su respectivo movimiento de cierre, reflejando una leve variación en las cotizaciones a lo largo de la jornada de acuerdo con el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

El dólar paralelo finalizó las operaciones de la fecha cotizándose en Bs 11,98 para la compra y en Bs 11,96 para la venta.

dolarboliviahoy.com.

Comportamiento diario de la divisa informal

Durante la jornada, el tipo de cambio paralelo experimentó fluctuaciones moderadas:

  • A las 06:00 horas: La cotización inició con Bs 11,89 para la compra y Bs 12,02 para la venta.

  • Al mediodía: Se situó en Bs 11,94 para la compra y Bs 11,95 para la venta, previo al cierre definitivo registrado al concluir la tarde.

Comparativa con el tipo de cambio oficial

En el marco de la política de dólar flexible implementada recientemente por el sector público, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,15, ubicándose ligeramente por encima de los valores operados en el mercado informal al cierre de la semana.

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