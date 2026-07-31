Dólar supera los Bs 12: Industriales alertan que subirán los costos

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, pidió medidas para estabilizar la cotización del dólar, luego de que la divisa estadounidense continuara en ascenso y alcanzara los Bs 12,15 para este viernes 31 de julio de 2026, según la cotización del Banco Central de Bolivia.

Morales advirtió que la volatilidad cambiaria golpea directamente a la industria nacional, debido a que entre el 80% y 90% de las materias primas utilizadas por el sector provienen del exterior.

“El 80 y el 90% de las materias primas vienen de afuera. Por lo tanto, la incidencia con el nuevo tipo de cambio oficial va a afectar en los costos de producción”, señaló el dirigente industrial.

Impacto en la canasta familiar

El representante de los industriales sostuvo que el incremento del dólar puede trasladarse a los precios finales de los productos nacionales y afectar la canasta básica familiar.

Según explicó, las empresas deben realizar pagos diarios a proveedores internacionales, por lo que necesitan acceso permanente a dólares para cumplir sus obligaciones en el exterior.

“Nosotros, los industriales, hacemos cancelaciones diariamente a proveedores internacionales y necesitamos que el dólar esté de forma permanente para poder cumplir y honrar nuestras obligaciones”, afirmó.

Demoras para acceder a dólares

Morales también indicó que el sector aún no tiene acceso regular a divisas en el sistema financiero. Señaló que, cuando las empresas acuden a la banca, la entrega de los montos requeridos puede demorar entre 24, 48 y 72 horas.

El dirigente remarcó que la industria nacional requiere millones de dólares diariamente para sostener sus operaciones, importar insumos y mantener la producción.

Analista pide dólares físicos para la banca

Tras la posición del sector industrial, el analista económico Ramiro Cavedo sostuvo que una de las medidas urgentes debe ser la provisión de dólares físicos a los bancos.

“El Banco Central no le ha provisto de dólares efectivos a los bancos. Es fundamental que traiga dólares físicos a los bancos”, afirmó.

Cavedo explicó que, aunque el Banco Central tenga dólares en cuentas, debe activar los mecanismos necesarios para traer divisas en efectivo y distribuirlas al sistema financiero, con el objetivo de reducir la presión sobre el mercado.

Incertidumbre por el tipo de cambio

El analista advirtió que el incremento sostenido del dólar genera incertidumbre en la población y en los sectores productivos, especialmente porque muchos productos importados y nacionales dependen de insumos comprados en el exterior.

“Esto afecta el precio de los productos importados y también a muchos productos nacionales que utilizan insumos importados, pero lo más importante es que genera incertidumbre”, explicó.

Piden recuperar confianza

Cavedo también planteó que parte de los recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional sea destinada a restituir dólares a los ahorristas, con el fin de recuperar la confianza en el sistema financiero.

Según el analista, si los ahorristas no pueden acceder a sus depósitos en dólares, podrían solicitar la devolución en bolivianos, lo que aumentaría la presión sobre la economía.

El Banco Central, por su parte, aprobó la Resolución de Directorio 117/2026 para intervenir en el mercado mediante compra y venta de dólares, con el objetivo de mitigar fluctuaciones cambiarias no deseadas.

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