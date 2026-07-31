La cotización referencial del dólar difundida por el Banco Central de Bolivia para este viernes 31 de julio se ubicó en Bs 12,15, manteniendo la tendencia alcista observada durante las últimas semanas.

Frente a este escenario, el economista Fernando Romero explicó que el incremento del tipo de cambio ha sido acelerado, pasando de Bs 9,73 a Bs 12,15 en poco más de un mes, lo que representa un aumento superior al 23%.

"Se ha generado mucha incertidumbre y también especulación, porque el dólar no ha parado de subir. Esto ya está teniendo incidencia en los precios de la canasta básica familiar y ejerciendo presiones inflacionarias", afirmó.

Intervención del Banco Central

Romero considera que este contexto llevó al Banco Central a modificar su estrategia e intervenir de manera más directa en el mercado cambiario.

No obstante, aclaró que esta decisión no implica la implementación de un sistema de bandas cambiarias, como algunas versiones señalaron.

"Es importante aclarar que no vamos a trabajar bajo un sistema de bandas cambiarias. El Banco Central podrá intervenir mediante operaciones directas y subastas electrónicas de divisas, comprando o vendiendo dólares según las necesidades del mercado", explicó.

Según el economista, el objetivo principal de estas medidas es reducir la volatilidad y generar mayor estabilidad en el mercado de divisas.

"La finalidad es poner paños fríos a un mercado cambiario que hoy está muy caliente", sostuvo.

¿Podría bajar el dólar?

Fernando Romero considera que las primeras operaciones del Banco Central podrían comenzar a mostrar resultados desde el inicio de la próxima semana.

"Posiblemente el lunes, mediante las operaciones que realice el Banco Central, podamos ver por primera vez en más de un mes un dólar por debajo de los 12 bolivianos", señaló.

Sin embargo, aclaró que este escenario dependerá de la magnitud y efectividad de la intervención que realice la autoridad monetaria.

Para Romero, el aspecto positivo de la nueva resolución es que fortalece la capacidad del Banco Central para actuar con mayor rapidez frente a las variaciones del mercado, sin establecer un tipo de cambio fijo.

"Estas operaciones permitirán colocar o retirar dólares del sistema financiero según sea necesario, buscando estabilizar el mercado sin recurrir a bandas cambiarias", concluyó.

El análisis del economista surge en un contexto de expectativa por parte de la población y de los sectores productivos, que siguen de cerca la evolución del dólar debido a su impacto en los precios, las importaciones y el costo de vida.

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