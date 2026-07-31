¿Bolivia tendrá que importar GLP? Exministro advierte un posible déficit desde 2027

Bolivia podría comenzar a importar gas licuado de petróleo (GLP) a partir de 2027 debido a la disminución de la producción nacional, según advirtió el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos. El especialista afirmó que este año ya se registraron déficits de producción y que la necesidad de importación aumentará de forma gradual.

Un incremento de más del 100%

Ríos explicó que el precio actual de una garrafa de GLP es de Bs 22,50 gracias a la subvención estatal y advirtió que, de levantarse este beneficio, el costo podría situarse alrededor de Bs 130.

El debate se intensificó tras el decreto que establece el 31 de diciembre de 2026 como fecha para el fin de la subvención al GLP. El senador oficialista Nicanor Cochi pidió al presidente Rodrigo Paz Pereira reconsiderar la medida al considerar que afectará principalmente a los sectores de menores ingresos.

“Es importante que mantenga el Gobierno la subvención al gas”, manifestó.

En contraste, el senador de Alianza Unidad, Cesar Mentasti, consideró que la decisión es necesaria, aunque reconoció el impacto que podría tener en la economía de las familias.

Advierten incremento de costos de producción

El sector empresarial de Cochabamba también expresó su preocupación por la indexación del precio del gas a las UFV, al advertir que esta medida incrementó hasta en un 50% los costos de producción en algunas industrias, situación que podría trasladarse al precio final de los productos.

Reservas hasta el 2035

Respecto al abastecimiento de gas natural, Álvaro Ríos sostuvo que las reservas destinadas al consumo domiciliario alcanzarían hasta 2035, aunque advirtió que será necesario adoptar medidas para evitar una futura escasez.

Además, expresó su preocupación por las poblaciones que aún no cuentan con conexión a la red de gas y señaló que una eventual disminución de la producción también podría afectar el suministro de energía eléctrica en los próximos años.

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