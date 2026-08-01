¿Tu internet está lento? Así puedes saber si alguien usa tu WiFi sin permiso

La lentitud del internet o los cortes frecuentes en la conexión no siempre se deben a fallas del servicio. En algunos casos, estos problemas pueden ser una señal de que personas ajenas están utilizando la red WiFi sin autorización.

Una de las formas más confiables de comprobarlo es ingresar a la configuración del router y revisar el listado de dispositivos conectados.

Para ello, basta con escribir la dirección IP del equipo en el navegador, iniciar sesión con el usuario y contraseña del router y acceder al apartado donde se muestran los dispositivos activos, identificado como "Dispositivos conectados", "Clientes DHCP" o un nombre similar.

En esa sección es posible verificar información como la dirección IP, la dirección MAC y, en algunos modelos, el nombre de cada dispositivo conectado. Si aparece un equipo desconocido, podría tratarse de un acceso no autorizado.

En los routers más modernos o sistemas WiFi Mesh, esta información también puede consultarse desde las aplicaciones oficiales del fabricante, que permiten visualizar todos los dispositivos conectados de forma más sencilla.

Otra alternativa es utilizar programas gratuitos para analizar la red. Entre las opciones más conocidas se encuentran Wireless Network Watcher, que identifica los equipos conectados junto con sus direcciones IP y MAC, y Acrylic WiFi, una herramienta que ofrece un análisis más detallado del estado de la red y de los dispositivos que la utilizan.

Especialistas recomiendan realizar este tipo de revisiones de forma periódica y reforzar la seguridad de la red mediante medidas básicas como cambiar la contraseña del WiFi con frecuencia, utilizar protocolos de seguridad WPA3 o WPA2, desactivar la función WPS cuando no sea necesaria y, si el router lo permite, habilitar el filtrado por direcciones MAC.

Mira la programación en Red Uno Play