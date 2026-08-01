Luego de dos días de intensa búsqueda, personal de Inteligencia encontró el cuerpo del subteniente Yerson Salazar Aliendre en la comunidad Las Petas, a aproximadamente un kilómetro de una pista clandestina y a 25 kilómetros del lugar donde fue emboscado y asesinado en la comunidad Ascensión de la Frontera.

El oficial fue hallado en una zona de difícil acceso, donde presuntamente los sicarios abandonaron el cuerpo tras perpetrar el crimen. De acuerdo con la información preliminar, el cadáver se encontraba en estado de descomposición.

Tras el hallazgo, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de San Matías, junto con el representante del Ministerio Público, se trasladaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar la recolección de evidencias que permitan esclarecer el asesinato.

Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables del crimen, mientras las autoridades analizan los indicios encontrados en la escena y las circunstancias en las que el cuerpo fue trasladado hasta ese sector.

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