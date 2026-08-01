El pollo vuelve a subir en Santa Cruz y comerciantes advierten que el kilo podría llegar a Bs 26

El precio del pollo registró un nuevo incremento este sábado en los mercados de Santa Cruz. Comerciantes del mercado Abasto Antiguo informaron que el kilo subió entre Bs 1 y Bs 1,50 en comparación con la jornada del viernes, generando preocupación entre vendedores y consumidores.

Una comerciante explicó que actualmente el pollo proveniente de Mairana se comercializa en Bs 24 por kilo, mientras que el pollo de Frial se vende a Bs 22,50.

“El pollo de Mairana está a 24 bolivianos el kilo, el pollo de Frial a 22,50 bolivianos”, señaló la vendedora.

Asimismo, advirtió que los proveedores les comunicaron que el precio podría continuar en ascenso durante los próximos días.

“Nos han dicho que para mañana va a seguir subiendo, puede ser que llegue a 26 bolivianos. Las amas de casa están comprando poco o buscan un pollo chico, están renegando por el precio”, afirmó.

Bloqueos afectaron la producción avícola

Según las comerciantes, el incremento está relacionado con las consecuencias que dejaron los 53 días de bloqueos registrados meses atrás, los cuales provocaron una ruptura en la cadena productiva del sector avícola.

“Ha subido por el tema de los bloqueos. Como bajó tanto, no pudieron volver a cargar los granjeros”, explicó una de las vendedoras.

Los productores habrían reducido la crianza de aves debido a las pérdidas económicas sufridas durante ese periodo, situación que ahora repercute en la oferta del producto.

Disminuyen las ventas

El alza de precios también impacta en la demanda. Las comerciantes señalaron que las ventas disminuyeron debido a que muchas familias optan por comprar cantidades menores.

“Ha bajado bastante la venta”, comentó otra vendedora del mercado.

En una semana el precio se disparó

El incremento del pollo en Santa Cruz no es reciente. Días atrás, vendedores del mercado Abasto Minorista reportaron que el kilo pasó de costar entre Bs 12 y Bs 13 a comercializarse en Bs 20,50 en apenas una semana, reflejando una fuerte escalada de precios.

Los comerciantes atribuyen esta situación a la menor producción avícola y advierten que, de mantenerse las dificultades para recuperar los niveles de crianza, el precio podría seguir aumentando en los próximos días.

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