Anuncian despliegue policial hacia San Matías que partirá desde El Trompillo

Un contingente de policías partirá desde el aeropuerto El Trompillo hacia San Matías tras los hechos fatales que cobraron la vida de un uniformado, además de otras vidas en la zona fronteriza con Brasil. La comitiva especial, integrada por uniformados que llegan desde La Paz, Cochabamba y otras regiones del país, despegará hacia la provincia Ángel Sandoval.

Avances en las investigaciones de campo

Este masivo envío de refuerzos responde al avance del proceso investigativo, el cual permitió la localización previa de una pista de aterrizaje clandestina y el decomiso de bidones con combustible de aviación. Las autoridades departamentales confirmaron que ya existen varios miembros de la estructura criminal plenamente identificados, caracterizados por contar con un abultado prontuario delictivo vinculado a asesinatos y al crimen organizado.

Los grupos policiales concentran la logística en puntos estratégicos como la base de los Diablos Rojos, la Policía Básica y la Jefatura Departamental para coordinar el traslado aéreo. En San Matías, el gobierno municipal y las instituciones locales acordaron cubrir la alimentación y estadía de las tropas para garantizar un patrullaje permanente y frenar la violencia armada en la región.

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