Terror en San Matías: Informe oficial revela detalles de emboscada a policías

El informe oficial sobre la emboscada registrada en la comunidad Asunción de la Frontera, en el municipio de San Matías (Santa Cruz), detalla que el sangriento hecho se tipificó bajo los delitos de asesinato y lesiones graves y leves. El suceso ocurrió aproximadamente a las 15:30 del jueves 30 de julio, cuando la patrulla del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) fue sorpresivamente interceptada por una camioneta azul, cuyos ocupantes abrieron fuego de manera intempestiva.

Fuego cruzado y repliegue táctico

De acuerdo con la reconstrucción elaborada por la División Homicidios, los efectivos policiales sostuvieron un intenso intercambio de disparos para defenderse. Sin embargo, ante la inminente escasez de municiones, los agentes tuvieron que descender del motorizado azul en el que circulaban para ejecutar un repliegue táctico de emergencia por los alrededores.

El reporte policial pone en evidencia la extrema crueldad de los delincuentes, quienes, tras huir momentáneamente, retornaron al lugar de los hechos hasta en cuatro oportunidades utilizando dos camionetas. En una de esas incursiones, los criminales sacaron de la patrulla el cuerpo del subteniente Yerson Salazar Aliendres, quien yacía sin vida tras recibir múltiples impactos de bala, y procedieron a prenderle fuego a la camioneta policial antes de darse a la fuga.

Sujeto aprehendido y prófugo identificado

El documento oficial confirma que se logró la aprehensión del ciudadano boliviano Luis Andrés Chávez Aguilar (31 años), quien merodeaba la zona en actitud sospechosa y portando una mariposa de arma de fuego en la cintura. Asimismo, el teniente coronel R.G.R.M., quien sobrevivió al tiroteo con una herida de proyectil en el abdomen inferior derecho, identificó plenamente al peligroso ciudadano Adán Licer Olivera Barbery, alias ‘El Grillo’, que hoy se encuentra prófugo de la justicia.

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