Alcaldía realizó operativos para atender a personas en situación de calle

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Gobernación, la Policía y otras instituciones, ejecutó la noche de este viernes el operativo "Recuperando Vidas", con el objetivo de intervenir a personas en situación de calle y brindarles atención integral.

La intervención concluyó en inmediaciones del segundo anillo del Parque Urbano, donde las autoridades informaron que fueron rescatadas 37 personas adultas y cinco menores de edad que se encontraban bajo la tenencia de una sola mujer.

"Estamos por el momento los que han pasado por revisión médica, 37 personas adultas y cinco menores de edad que estaban bajo la tenencia de una sola persona, de un año a 10 años de edad. Este tema se está investigando por el equipo de la Defensoría, muy sospechoso", informó la responsable de la Defensoría, Lola Terraza.

La funcionaria explicó que los adultos recibieron atención médica, alimentación y una evaluación integral como parte del protocolo de asistencia.

Respecto a los menores de edad, Terraza indicó que la Defensoría abrió una investigación para determinar su identidad, procedencia y las circunstancias en las que permanecían con la mujer.

"La Defensoría está investigando las proveniencias, la identificación de los menores de edad y por qué esta persona tenía la tenencia de los menores en un alojamiento en inmediaciones del mercado Los Pozos y el Parque El Arenal. Ese trabajo está investigándose conforme a procedimientos", afirmó.

Por su parte, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana informó que alrededor de 80 funcionarios participaron en el despliegue, con el objetivo de recuperar espacios públicos del centro histórico.

Asimismo, precisó que el operativo se replicará en distintos distritos de la ciudad. "Estamos realizando un cronograma de llegada a cada uno de los distritos, pero también la recuperación de la vida de estas personas en base a este operativo 'Recuperando Vidas'", manifestó.

Desde la Gobernación señalaron que continuarán coordinando con el municipio, la Policía y la Defensoría para definir el traslado de las personas rescatadas a centros de acogida, una vez concluyan las evaluaciones correspondientes.

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