La fiesta mayor de Los Andes ya tiene todo listo: Esto es todo lo que debes saber de la Entrada del Gran Poder

La entrada del Señor Jesús del Gran Poder 2026 se realizará este sábado 1 de agosto en la ciudad de La Paz, luego de haber sido reprogramada. De acuerdo con el programa, la festividad comenzará desde las 6:30 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada con la participación de 74 fraternidades.

En la antesala del evento, las réplicas de la imagen del Señor Jesús del Gran Poder fueron retiradas del santuario para ser adornadas y encabezar la entrada folklórica.

Fe y devoción antes de la entrada

Los pasantes mayores de esta gestión están a cargo del adornado de las imágenes. Según explicaron, dos carros encabezarán la apertura: uno decorado con platería y otro con flores.

“Nosotros tenemos una fe única hacia el Señor Jesús del Gran Poder y es por eso que justamente tenemos que hacerlo ir a él también”, señaló uno de los pasantes, quien invitó a la población a vivir la festividad “sanamente, en familia y con mucha fe y devoción”.

En el templo del Señor Jesús del Gran Poder, fieles y bailarines también acudieron para recibir la bendición antes de participar en la entrada. Según la tradición, muchas personas se acercan al Tata, tocan sus pies y salen retrocediendo, sin darle la espalda.

Operativo de seguridad desde la madrugada

La Alcaldía de La Paz informó que los controles comenzarán desde las 2:00 de la madrugada con la inspección de graderías y palcos.

El director de Seguridad Ciudadana del municipio, coronel Joel Montaño, indicó que desde las 6:00 de la mañana entrará en funcionamiento el centro de monitoreo, con 91 cámaras desplegadas en todo el recorrido y en calles aledañas.

También se coordinarán tareas con la Policía Boliviana, Bomberos, Guardia Municipal e Intendencia, que se encargará del control de bebidas alcohólicas y expendio de alimentos.

Graderías y palcos en el recorrido

A pocas horas del inicio de la entrada, comenzó el armado de graderías en distintos puntos del recorrido. Los encargados de estos espacios señalaron que trabajarán durante toda la noche para concluir antes de la llegada del público.

Algunos propietarios indicaron que este año los precios podrían ser más flexibles debido al contexto económico.

“No creo, creo que vamos a bajar más bien de precio, porque ahorita la gente no tiene dinero”, señaló uno de los encargados de graderías.

Movimiento en la avenida Camacho y calle Los Andes

En la avenida Camacho se instalaron estructuras metálicas, pantallas LED y palcos para recibir a delegaciones, autoridades y misiones diplomáticas. La vía fue cerrada desde horas de la tarde para permitir los trabajos de montaje.

Mientras tanto, en la calle Los Andes, danzarines continuaron recogiendo sus trajes y comprando accesorios de último momento. Bordadores indicaron que aún tenían entregas pendientes y que trabajarían hasta altas horas de la noche.

Comerciantes señalaron que, aunque existe movimiento por la festividad, las ventas fueron menores en comparación con gestiones anteriores.

Movimiento económico

El Gran Poder es considerado uno de los eventos culturales y folklóricos más importantes de La Paz. Según proyecciones municipales citadas en el reporte, esta gestión podría movilizar entre 70 y 80 millones de dólares.

La festividad reunirá a miles de fraternos, bordadores, músicos, comerciantes, familias y visitantes que participarán en una jornada marcada por la fe, la cultura y la devoción al Señor Jesús del Gran Poder.

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