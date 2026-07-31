Bolivia registra 2.538 focos de calor este viernes; Santa Cruz concentra la mayor incidencia

Bolivia registra 2.538 focos de calor este viernes 31 de julio de 2026, de acuerdo con la última actualización del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), emitida a las 18:09.

El departamento de Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor del país, seguido por Beni, según los datos reflejados en el monitoreo satelital.

Santa Cruz, el departamento más afectado

El mapa nacional muestra una fuerte concentración de focos de calor en la región oriental, principalmente en zonas de la Chiquitanía y provincias del norte cruceño.

En el reporte por provincias, Chiquitos encabeza la lista con 561 focos, seguida por Ñuflo de Chávez con 418, Velasco con 383 y Guarayos con 323.

También figura Germán Busch con 204 focos, mientras que en Beni destacan provincias como Yacuma, con 147, Mamoré, con 66, e Iténez, con 56.

Provincias con mayor cantidad de focos de calor

Municipios más afectados

A escala municipal, San José registra la mayor cantidad de focos de calor, con 417, seguido muy de cerca por Concepción, con 407.

También aparecen entre los municipios con mayor incidencia San Ignacio de Velasco, con 245; Urubichá, con 240; y El Carmen Rivero Tórrez, con 204.

Monitoreo satelital

El reporte corresponde a focos de calor detectados por satélite. Estos puntos representan anomalías térmicas y no necesariamente incendios activos, aunque sirven como alerta para identificar zonas con posible quema, chaqueo o riesgo de incendio forestal.

Las autoridades recomiendan mantener vigilancia en las regiones con mayor concentración, especialmente en Santa Cruz y Beni, donde se concentra la mayor parte del registro nacional.

Foto: Reporte de SIMB 31 de julio 2026

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