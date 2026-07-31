El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el Fenómeno del Niño (ENSO) ingresará en una fase de mayor intensidad durante los próximos meses, provocando un incremento de las temperaturas, principalmente en la región de la Chiquitania, donde se prevé un aumento de entre 1 y 2 grados centígrados por encima de los valores habituales entre octubre de este año y enero de la siguiente gestión.

El director general ejecutivo del Senamhi, Kevin Campos, explicó que el comportamiento del ENSO se encuentra en una etapa de transición de un Niño moderado hacia un Niño muy fuerte, cuyos efectos comenzarán a sentirse con mayor intensidad durante el último trimestre del año.

“El comportamiento del fenómeno del ENSO, o como lo conocemos del Niño, está yendo a una etapa de transición de Niño moderado con proyección a Niño muy fuerte. Eso se va a proyectar o se va a sentir más en el periodo de octubre a enero del siguiente año”, señaló la autoridad.

Campos indicó que el incremento de las temperaturas tendrá repercusiones en distintos sectores económicos, especialmente en la producción agropecuaria.

“Va a haber una elevación de temperatura en algunas regiones que va a ocasionar afectación en algunos sectores, tanto el sector ganadero, el sector productivo, agrícola y todo lo demás”, afirmó.

La autoridad remarcó que la Chiquitania será una de las regiones más golpeadas por este fenómeno debido a la combinación de altas temperaturas y la persistencia de incendios forestales, situación que favorecerá la aparición de más puntos calientes.

“En el sector de la Chiquitania se va a sentir el tema por los incendios y por la elevación de temperatura. Eso va a afectar a la población y también al sector ganadero. Ahí se registrará el pico del pronunciamiento del Fenómeno del Niño con prioridad máxima”, sostuvo.

El Senamhi recomendó a la población y a los sectores productivos mantenerse atentos a los pronósticos y reportes oficiales, ya que el incremento de las temperaturas podría intensificar los riesgos de incendios forestales, reducir la disponibilidad de agua y generar impactos en la producción agrícola y pecuaria durante los próximos meses.

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