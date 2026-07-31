La fe y la devoción marcaron la jornada en la ciudad de Cochabamba, donde decenas de feligreses llegaron hasta la Catedral Metropolitana para recibir la imagen de la Virgen María de Urkupiña, pedir favores, agradecer por los milagros recibidos y elevar sus oraciones.

La imagen de la “Mamita de Urkupiña” continúa con su recorrido por la ciudad como parte de las actividades previas a la festividad de agosto. Los devotos aprovecharon su presencia para acercarse, encender velas y pedir principalmente salud, bienestar y protección para sus familias.

“Lo único que pedimos es salud y bienestar, pedirle a la virgencita que con su poder interceda para que todo mejore”, expresó una de las feligresas que llegó hasta la Catedral.

Otro devoto señaló que esta visita representa una oportunidad especial para acercarse a la Virgen y renovar su fe.

Durante la jornada, la imagen también visitó el Hospital Clínico Viedma, donde llevó un mensaje de esperanza y consuelo a pacientes, familiares y personal de salud. La actividad forma parte de la tradición religiosa que acerca la devoción mariana a distintos sectores de la población.

La imagen permanecerá en la Catedral Metropolitana de Cochabamba hasta las 16:30 horas, para posteriormente retornar al Santuario de San Ildefonso, en Quillacollo, donde continuarán las actividades programadas en honor a la patrona del municipio.

Actividades rumbo a Urkupiña 2026

La festividad de la Virgen de Urkupiña continuará con una agenda que reúne expresiones religiosas, culturales y folklóricas:

2 de agosto: Entrada Folklórica Infantil “Urkupiñita”.

8 de agosto: Procesión de las Advocaciones Marianas.

9 de agosto: Entrada Autóctona.

14 de agosto: Gran Entrada Folklórica.

15 de agosto: Solemne Misa Central.

16 de agosto: Peregrinación al Calvario.

17 de agosto: Apertura de la tradicional Feria de la Alasita.

Además, este domingo más de 1.500 niños participarán de la Entrada Infantil Urkupiñita, con la presencia de 25 fraternidades que recorrerán desde la Quinta Fila del barrio Manaco hasta el templo de San Ildefonso.

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