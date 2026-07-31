El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que continúan los operativos para recuperar el cuerpo del subteniente Yerson Salazar Aliendres, asesinado durante un ataque armado en la comunidad de Ascensión de la Frontera, en el municipio de San Matías, Santa Cruz.

Calificó como una “afrenta” que los presuntos autores del crimen se hayan llevado el cuerpo del efectivo policial tras el ataque y aseguró que el Gobierno asumirá medidas rigurosas contra las organizaciones criminales responsables.

“En este momento estamos buscando el cuerpo, eso es una afrenta. Llevarse a un oficial que cae es una afrenta y nos damos cuenta que estas organizaciones criminales no tienen límites. Nosotros vamos a ser rigurosos en la toma de medidas para reprimir este tipo de crímenes”, afirmó Oviedo.

Según los primeros reportes, los atacantes emboscaron a una patrulla policial, dispararon contra los efectivos y posteriormente se llevaron el cuerpo del subteniente. La Policía mantiene desplegados operativos terrestres y aéreos en la zona para encontrar al uniformado y capturar a los responsables.

Coordinación con Brasil contra el crimen organizado

Oviedo anunció además una estrategia conjunta con Brasil denominada “Fronteras Seguras”, que busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en zonas fronterizas.

El ministro explicó que se coordina una operación conjunta con autoridades brasileñas para intervenir en puntos críticos de la frontera.

“Vamos a implementar una operación conjunta entre mi par del Brasil, el ministro de Justicia y Seguridad, el director de la Policía Federal, el comandante general de la Policía Boliviana, el alto mando policial y el Ministerio de Gobierno para hacer operaciones conjuntas en todos los puntos críticos que tenemos en la frontera con Brasil”, señaló.

Asimismo, informó que se prevé la instalación de oficinas permanentes de la Policía Federal de Brasil en territorio boliviano para fortalecer el intercambio de información, inteligencia y cooperación operativa.

Violencia vinculada a grupos criminales

Los hechos ocurridos en San Matías y Ascensión de la Frontera dejaron cinco personas fallecidas en dos jornadas, entre ellas el subteniente Salazar.

La Policía investiga una posible disputa entre organizaciones criminales que operan en la frontera, entre ellas facciones vinculadas al Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

Además, el Gobierno anunció que buscará fortalecer la cooperación internacional con organismos como la DEA, policías de la Unión Europea y Naciones Unidas para mejorar las capacidades de investigación y enfrentar el avance del crimen organizado en el país.

Mira la programación en Red Uno Play