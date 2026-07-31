San Ignacio de Velasco será escenario de una jornada considerada clave para el desarrollo del oriente boliviano. Durante los actos oficiales se suscribirán acuerdos entre autoridades de Bolivia y Brasil para poner en marcha un proyecto vial que unirá San Ignacio con el estado de Mato Grosso, fortaleciendo la integración fronteriza y el intercambio comercial entre ambos países.

El acto contará con la participación del presidente Rodrigo Paz, ministros de Estado, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, autoridades municipales y representantes del vecino país.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que este proyecto forma parte de la estrategia nacional de hiperconectividad impulsada por el Gobierno.

"Hoy firmamos varios acuerdos importantes. Uno de ellos está relacionado con el aeropuerto, con el objetivo de convertir a San Ignacio en un punto de conexión aérea con Brasil gracias a la política de Cielos Abiertos. El otro es la conexión carretera desde Vila Bela hasta San Ignacio. Son grandes noticias, no solo para San Ignacio, sino para Santa Cruz y para toda Bolivia", afirmó.

Un corredor estratégico de 135 kilómetros

Uno de los principales anuncios es la firma del convenio para desarrollar una carretera de 135 kilómetros, que conectará Vila Bela da Santíssima Trindade, en el estado de Mato Grosso, con San Ignacio de Velasco.

Según el ministro, esta obra facilitará el tránsito de personas, mercancías e inversiones, consolidando una nueva ruta de integración entre ambos países.

"Está el alcalde de Vila Bela y autoridades de Mato Grosso. Este proyecto responde a la visión de hiperconectividad que impulsa nuestro presidente Rodrigo Paz y permitirá aprovechar el enorme potencial productivo de esta región", señaló.

San Ignacio busca convertirse en un centro de conexión internacional

Además del proyecto carretero, el Gobierno trabaja para fortalecer la infraestructura aeroportuaria del municipio con el objetivo de habilitar vuelos internacionales.

La propuesta contempla una futura conexión aérea entre Cuiabá, San Ignacio de Velasco y Santa Cruz, permitiendo atraer visitantes brasileños y facilitar conexiones hacia otros destinos internacionales.

"Queremos que este aeropuerto se convierta en internacional. La idea es establecer la ruta Cuiabá–San Ignacio–Santa Cruz y atraer a ciudadanos brasileños para que puedan conectar con vuelos internacionales desde Bolivia", explicó Zamora.

El ministro destacó además el creciente interés del sector privado por invertir en la región.

"San Ignacio tiene un enorme potencial. En el aeropuerto vimos más de 30 aeronaves privadas de empresarios interesados en invertir. Eso refleja la confianza y la seguridad jurídica que ofrece el país", sostuvo.

Con estos acuerdos, San Ignacio de Velasco busca consolidarse como un punto estratégico para el desarrollo económico, el turismo y la integración regional entre Bolivia y Brasil.

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