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Fuertes vientos sorprenden a Cochabamba; autoridades piden extremar precauciones

Las intensas ráfagas de viento registradas durante la jornada en diferentes zonas de Cochabamba motivaron un llamado de las autoridades a la población para prevenir accidentes.

Red Uno de Bolivia

31/07/2026 15:16

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Foto Tunari Sin Fuego
Cochabamba, Bolivia

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La ciudad de Cochabamba registra este viernes fuertes vientos que afectan distintos sectores, generando preocupación entre la población debido al riesgo de caída de ramas, objetos y estructuras livianas.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener la calma y adoptar medidas preventivas para evitar accidentes, especialmente durante los desplazamientos por calles y avenidas.

Llamado a conductores y peatones

Las autoridades pidieron a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y estar atentos a posibles obstáculos que puedan aparecer en la vía debido a las ráfagas de viento.

Asimismo, recomendaron a los peatones evitar transitar debajo de árboles de gran tamaño, letreros, postes, estructuras metálicas, andamios o elementos que puedan desprenderse por la fuerza del viento.

Recomendaciones para prevenir accidentes

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

  • Reducir la velocidad al conducir.
  • Sujetar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Evitar estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables.
  • Mantenerse alejado de cables eléctricos caídos y reportarlos inmediatamente a las autoridades.
  • Permanecer atento a los comunicados oficiales sobre las condiciones meteorológicas.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia ocasionada por los fuertes vientos, la población debe comunicarse con los servicios de emergencia y seguir las indicaciones de los equipos de respuesta.

Mientras persistan estas condiciones climáticas, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar acciones que puedan poner en riesgo la integridad personal.

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