Fuertes vientos sorprenden a Cochabamba; autoridades piden extremar precauciones

Las intensas ráfagas de viento registradas durante la jornada en diferentes zonas de Cochabamba motivaron un llamado de las autoridades a la población para prevenir accidentes.
31/07/2026 15:16
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La ciudad de Cochabamba registra este viernes fuertes vientos que afectan distintos sectores, generando preocupación entre la población debido al riesgo de caída de ramas, objetos y estructuras livianas.
Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener la calma y adoptar medidas preventivas para evitar accidentes, especialmente durante los desplazamientos por calles y avenidas.
Llamado a conductores y peatones
Las autoridades pidieron a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y estar atentos a posibles obstáculos que puedan aparecer en la vía debido a las ráfagas de viento.
Asimismo, recomendaron a los peatones evitar transitar debajo de árboles de gran tamaño, letreros, postes, estructuras metálicas, andamios o elementos que puedan desprenderse por la fuerza del viento.
Recomendaciones para prevenir accidentes
Entre las principales medidas de prevención se encuentran:
Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia ocasionada por los fuertes vientos, la población debe comunicarse con los servicios de emergencia y seguir las indicaciones de los equipos de respuesta.
Mientras persistan estas condiciones climáticas, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar acciones que puedan poner en riesgo la integridad personal.
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