Uyuni hace historia: proyectan películas en pleno Salar para impulsar el turismo y la cultura

El cine llegó al corazón del desierto de sal más grande del planeta. Desde este jueves y hasta el 2 de agosto, el Palacio de Sal y el Salar de Uyuni son sede del primer Festival Internacional de Cine en el Salar de Uyuni, un evento que promete marcar un antes y un después para la industria audiovisual boliviana.

La iniciativa, liderada por el director Rodrigo Bellott y con la participación de Lu de la Tower como embajadora del festival, ofrece una experiencia inédita: disfrutar de películas nacionales e internacionales en una pantalla instalada en medio del Salar, rodeada por uno de los paisajes naturales más impresionantes del mundo.

Mucho más que un festival de cine

Además de las proyecciones, el evento incluye una agenda académica y artística con clases magistrales, talleres de fotografía, casting, vestuario, financiamiento, coproducción e incluso el uso de la inteligencia artificial aplicada al cine.

Uno de los ejes principales del festival es el concurso de cortometrajes, que convocó a más de 50 equipos realizadores, cuya misión fue producir historias inspiradas en el paisaje, la identidad y la riqueza cultural del Salar de Uyuni.

"Hacer cine y traer el cine aquí al Salar de Uyuni es una de las cosas más lindas que podemos hacer. Hemos convertido uno de los salones más grandes del Palacio de Sal en un hermoso cine y también tendremos proyecciones al aire libre. La gente realmente quedará con la boca abierta", expresó Rodrigo Bellott.

Estrenos internacionales y promoción de Bolivia

La programación contempla la exhibición de seis películas internacionales, dos producciones nacionales de primer nivel y varios estrenos exclusivos para Bolivia y Latinoamérica, consolidando al festival como una nueva vitrina para el cine independiente y de autor.

Bellott explicó que el proyecto también busca fortalecer la promoción turística, cultural y gastronómica del país.

"Más de 40 concursantes llegan desde diferentes lugares para participar. Todo ese contenido servirá para mostrar el Salar de Uyuni al mundo y posicionar a Bolivia como un destino cinematográfico y turístico", señaló.

Influencers y promoción internacional

Como parte de la estrategia de difusión, durante los próximos días llegarán al Salar equipos de creadores de contenido e influencers, quienes documentarán la experiencia y compartirán imágenes del evento y del destino con audiencias nacionales e internacionales.

El objetivo es convertir al Salar de Uyuni en un referente no solo del turismo, sino también de la producción audiovisual, impulsando futuras iniciativas similares en otros destinos del país.

"Queremos comenzar por el mejor destino que tiene Bolivia y, poco a poco, mostrar al mundo muchos otros lugares extraordinarios de nuestro país", concluyó Bellott.

Con esta primera edición, Bolivia apuesta por fusionar cine, cultura, naturaleza y turismo en un escenario único, llevando la pantalla grande a uno de los paisajes más emblemáticos del planeta.

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