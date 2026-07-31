Nuevos hallazgos sacuden el caso Valeria Márquez: célula criminal estaría relacionada con el crimen

La investigación por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez suma un nuevo elemento. Autoridades revelaron que una célula criminal presuntamente liderada por Ramón Ángel "N", conocido como "El R1" y señalado como supuesto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estaría siendo investigada por una posible relación con el crimen ocurrido en Zapopan, Jalisco, en mayo de 2025.

De acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades, las indagaciones apuntan a una presunta vinculación entre integrantes del grupo conocido como "Los Rs" y el ataque en el que perdió la vida la creadora de contenido, quien fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones ni han establecido de manera definitiva la responsabilidad de los presuntos implicados en este caso. La información forma parte de una línea de investigación que continúa en desarrollo.

El caso de Valeria Márquez generó gran impacto en México y en redes sociales debido a las circunstancias en las que ocurrió el crimen, por lo que las investigaciones siguen avanzando para esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables.

Las autoridades señalaron que continuarán reuniendo pruebas y realizando las diligencias correspondientes antes de emitir conclusiones oficiales sobre la posible participación de esta organización criminal.

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