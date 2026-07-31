"Lo perdí todo": el conmovedor camino de quienes lograron salir de las drogas en el Arca de Noé

Las adicciones no solo destruyen a quien las padece; también dejan profundas heridas en las familias y en quienes acompañan el proceso desde el sufrimiento. Sin embargo, para muchas personas, tocar fondo fue el inicio de una transformación.

Ese es el mensaje que transmite el Centro de Rehabilitación Arca de Noé, una institución sin fines de lucro que desde hace casi cuatro décadas trabaja en la recuperación de personas con problemas de consumo de alcohol y drogas, apostando por la reinserción familiar y social.

"Pensé que nunca iba a salir"

Las historias de quienes hoy se encuentran en rehabilitación reflejan el impacto devastador que pueden tener las adicciones.

Algunos comenzaron a consumir siendo apenas adolescentes.

"Probé drogas en el colegio y también en el cuartel. Estuve 11 años consumiendo", recuerda uno de los internos.

Otro relata que el consumo comenzó cuando apenas tenía 13 años.

"Mi familia veía las noticias pensando que algún día aparecería mi cuerpo debajo de un puente. Perdí todo y llegué a pensar en quitarme la vida", confiesa.

Las consecuencias fueron similares para muchos: pérdida del trabajo, ruptura familiar, aislamiento y una profunda sensación de vacío.

"Lo perdí todo. Perdí a mi madre, a mi esposa, a mi hijo... ya no sentía amor por nadie, ni siquiera por mí mismo", relata otro de los testimonios.

Una enfermedad que afecta a toda la familia

Para los responsables del centro, las adicciones no afectan únicamente a quien consume.

"Tener un alcohólico o un drogadicto en casa es como tener un cáncer. No solo sufre quien lo padece, sino toda la familia. El daño alcanza a todo el entorno", explican.

También destacan que muchas veces el consumo comienza con decisiones aparentemente pequeñas.

"Vivimos el resultado de pequeñas decisiones que tomamos en la vida. Algunas parecen insignificantes, pero pueden terminar destruyéndonos", reflexionan.

Un lugar para comenzar de nuevo

Actualmente, el Centro Arca de Noé alberga a cerca de 250 personas, entre hombres y mujeres, que participan diariamente en un proceso integral de rehabilitación.

El programa se basa en tres pilares:

Terapia espiritual , mediante el estudio de la Biblia y la oración.

, mediante el estudio de la Biblia y la oración. Terapia ocupacional , donde aprenden oficios como electricidad, mecánica, soldadura, agricultura, panadería, cocina y otras actividades productivas.

, donde aprenden oficios como electricidad, mecánica, soldadura, agricultura, panadería, cocina y otras actividades productivas. Terapia deportiva, enfocada en mejorar la salud física y contribuir al proceso de recuperación.

Las jornadas comienzan antes de las siete de la mañana y combinan disciplina, trabajo, actividades físicas y espacios de reflexión.

38 años restaurando vidas

El fundador del centro recuerda que la idea nació al ver a jóvenes consumiendo drogas frente a su casa.

"Dios puso en mi corazón ayudarles. Yo restauraba autos y sentí que Él me decía: 'Así como restauras los fierros, también vas a ayudar a restaurar vidas'", relata.

Después de 38 años de trabajo, asegura que alrededor de 75 personas logran rehabilitarse cada año, gracias al esfuerzo personal de quienes deciden cambiar y al acompañamiento que reciben durante el proceso.

La decisión que cambia una vida

Quienes lograron dejar atrás las adicciones coinciden en que el primer paso siempre es reconocer que existe un problema.

"Uno solo no puede. El primer paso es aceptar que necesita ayuda", afirman.

También destacan que la fe, la voluntad y el cambio de entorno son fundamentales para sostener la recuperación y evitar recaídas.

Porque, como ellos mismos aseguran, siempre existe una segunda oportunidad para quien decide tomarla.

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