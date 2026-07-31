“Si le hubieran dado sus vacaciones, estaría vivo”: Familia del subteniente Salazar pide hallar su cuerpo

La familia del subteniente Yerson Salazar Aliendres, asesinado durante un operativo en San Matías, pidió a las autoridades intensificar la búsqueda de su cuerpo y denunció que al joven oficial le habían negado sus vacaciones por los actos del Bicentenario. Además, cuestionó que hubiera sido enviado al operativo sin contar con un arma reglamentaria.

Entre lágrimas, la hermana del uniformado lanzó un llamado a las autoridades policiales y al Gobierno para que no cesen las labores de búsqueda.

“Yo quisiera que me lo encuentren a mi hermano. Le pido al presidente, a todos los subtenientes y coroneles: encuentren a mi hermano, por favor, porque mi mamá está mal. Queremos darle una cristiana sepultura”, expresó.

La familia aseguró que desconocía que el subteniente había viajado a San Matías para participar del operativo. Según relató su hermana, el joven de 27 años llevaba apenas un año y medio de servicio y todavía no había recibido la dotación de su arma reglamentaria.

“Me dijo que hasta ahora no le habían dotado su arma. Sabiendo que no tenía armamento, ¿por qué lo mandaron así?”, cuestionó.

Otro aspecto que genera indignación entre sus familiares es que, según afirman, al subteniente le negaron las vacaciones que había solicitado.

“Le negaron las vacaciones por los actos del Bicentenario. Si le hubieran dado sus vacaciones, mi hermano estaría aquí, estaría vivo”, sostuvo su hermana.

Yerson Salazar era el menor de siete hermanos y, de acuerdo con su familia, era el principal apoyo económico de su madre, quien enfrenta problemas de salud.

“Con mucho sacrificio lo hicimos estudiar entre todos. Mi mamá está enferma y él era quien la ayudaba económicamente”, relató.

Los familiares exigieron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que el subteniente fue enviado al operativo y reiteraron su pedido para que las autoridades encuentren el cuerpo del joven oficial, con el fin de darle una sepultura digna y que su familia pueda despedirlo.

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