Autopsias revelan que las víctimas halladas decapitadas en Yapacaní fueron torturadas antes de morir

Los resultados de las autopsias practicadas a los cuerpos de Matías Andy Tapia Esteves (22) y Bismarck Ademar Gámez Vaca (25) revelaron que ambos fueron sometidos a torturas y múltiples agresiones antes de morir, en uno de los hechos criminales más estremecedores registrados este año en el norte integrado de Santa Cruz.

De acuerdo con los informes médico-forenses, las dos víctimas fallecieron a causa de un shock hemorrágico provocado por graves lesiones ocasionadas con arma blanca. Además, ambos presentaban una separación traumática de la cabeza, así como múltiples heridas y signos de haber sido inmovilizados.

En el caso de Matías Andy Tapia Esteves, la autopsia identificó lesiones en el rostro, tórax, brazos y piernas, además de fracturas en los dedos de las manos y otros traumatismos que evidencian que fue agredido en reiteradas ocasiones antes de fallecer.

Respecto a Bismarck Ademar Gámez Vaca, los peritos establecieron la presencia de diversas heridas con arma blanca, contusiones en distintas partes del cuerpo y signos compatibles con inmovilización, al igual que la otra víctima.

Los exámenes forenses indican que ambos murieron entre uno y dos días antes de la realización de las autopsias. Asimismo, los investigadores confirmaron que los dos cuerpos tenían las extremidades atadas.

El macabro hallazgo se produjo la madrugada del jueves 30 de julio en la comunidad Central San Salvador, municipio de Yapacaní. Un agricultor que ingresaba al lugar observó dos bultos negros y, al acercarse, descubrió que se trataba de dos cuerpos decapitados. Las cabezas fueron encontradas a pocos metros de los cadáveres.

Junto a los cuerpos, los autores dejaron un mensaje escrito dirigido a presuntos secuestradores y ladrones con la advertencia: “Para todos los secuestradores, van a acabar así”. La hoja con el mensaje fue secuestrada por los investigadores y forma parte de los elementos de prueba.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el móvil del doble asesinato, identificar a los responsables y determinar si el crimen está vinculado a organizaciones delictivas que operan en la región.

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