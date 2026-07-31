Impulsan corredor vial internacional y conectividad aérea en San Ignacio de Velasco

En el marco de los festejos por su 278 aniversario, el municipio de San Ignacio de Velasco fue escenario este viernes de la firma de un histórico convenio interinstitucional para impulsar el corredor vial internacional San Ignacio - Mato Grosso (Brasil) y fortalecer la conectividad aérea regional.

El acto congregó a altas autoridades nacionales y departamentales, destacando la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira; el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; y el alcalde anfitrión, Felman Gómez. Asimismo, se contó con la participación de delegaciones oficiales de Brasil y del estado de Mato Grosso.

Un puente hacia el desarrollo y la integración

El acuerdo busca potenciar el desarrollo económico, el comercio, el turismo y la integración vial regional entre Bolivia y el vecino país de Brasil. El proyecto estratégico contempla un tramo inicial de al menos 135 kilómetros que conectará la región chiquitana con el vecino estado brasileño.

Durante su intervención, las autoridades aclararon que la rúbrica no representa el inicio inmediato de las obras civiles, sino el compromiso formal de trabajar de manera conjunta durante los próximos cuatro meses para estructurar un proyecto sólido y factible.

"La Bolivia que todos queremos, la construimos desde las provincias. (...) Santa Cruz en los últimos cinco años ha asfaltado menos de 100 kilómetros, mientras que Mato Grosso asfalta mil kilómetros al año. Se pueden hacer las cosas con voluntad, imaginación y criterio", expresó el gobernador Juan Pablo Velasco, quien también destacó la importancia de dinamizar de forma permanente el aeropuerto internacional de San Ignacio.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz Pereira enfatizó la necesidad de dejar atrás las trabas burocráticas y apostar por la producción privada y la apertura comercial internacional.

"Esta es la forma de entender que las obras más importantes son las que producen. (...) Cuanto más corredores tenga Bolivia, cuanto más integremos la patria, menos vamos a depender de los caudillos jefazos de turno y más vamos a depender del comercio y la economía llevada adelante por los bolivianos y bolivianas", remarcó el primer mandatario, haciendo referencia además a los esfuerzos de integración regional que abarcan corredores hacia el Perú, Paraguay y el relanzamiento del espacio Urupabol.

Las autoridades coincidieron en que este convenio marca el primer paso fundamental para desarticular el denominado "estado tranca" y fomentar una alianza estratégica basada en la agilización tecnológica, la seguridad jurídica para las inversiones y la consolidación de Santa Cruz como un polo productivo conectado tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico.

Mira la programación en Red Uno Play