Zambrana: “La posible renuncia de Saucedo refleja la falta de independencia en la justicia boliviana”

El Comité pro Santa Cruz afirmó este viernes que la posible renuncia de Romer Saucedo refleja la falta de independencia del Órgano Judicial y evidencia la necesidad de una reestructuración integral del sistema de justicia en Bolivia.

El vicepresidente de la institución cívica, Agustín Zambrana, sostuvo que la situación representa una mala señal para el país y cuestionó las condiciones en las que las autoridades judiciales desempeñan sus funciones.

“Este no es una buena señal para el país. ¿Qué silla? ¿Qué silla que está quemando? Esta es una silla que quema y, en especial, si vos no tienes una protección que pueda llevarte a ejercer esta silla con tranquilidad”, manifestó.

Zambrana aseguró que los acontecimientos recientes demuestran que no existe una verdadera independencia entre los órganos del Estado y advirtió que ello repercute directamente en la administración de justicia.

“Hoy lo que se ve es que lamentablemente no hay una independencia de poderes, no hay una independencia real del Órgano Judicial, que es uno de los cuatro órganos que tenemos en el país. Entonces, si no hay esta independencia de poderes, si no hay una estabilidad de poderes, ¿qué le espera al boliviano común y corriente? ¿Qué le espera al ciudadano que hoy día está queriendo obtener justicia?”, cuestionó.

En ese sentido, el cívico reiteró el pedido del Comité pro Santa Cruz para impulsar una reforma estructural del sistema judicial, al considerar que los cambios esperados no se concretaron durante la gestión de Saucedo.

“Lamentablemente hoy se demuestra que la justicia boliviana no tiene independencia de poderes. Por eso nosotros ya lo hemos dicho y vamos a seguir diciéndolo: requerimos una reestructuración total de la justicia boliviana. Requerimos un sinceramiento del poder para empezar a corregir el mal andar de la justicia”, afirmó.

Finalmente, Zambrana sostuvo que la situación que enfrenta Romer Saucedo es consecuencia de la falta de garantías para el ejercicio independiente de la función judicial y reiteró que el país necesita reformas profundas para recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

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