Las fuertes ráfagas de viento que se registraron este viernes en la ciudad de Cochabamba dejaron imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron preocupación entre la población.

Uno de los videos más impactantes fue compartido por la plataforma Tunari Sin Fuego, donde se observa a un trabajador realizando labores en la parte superior de un edificio. En las imágenes se aprecia cómo el hombre debe hacer un gran esfuerzo para mantenerse firme debido a la intensidad del viento y descender con precaución por una escalera, mientras las ráfagas sacuden la estructura.

Las imágenes reflejan la fuerza con la que soplaron los vientos durante gran parte de la jornada y evidencian el riesgo al que estuvieron expuestas las personas que desarrollaban trabajos en altura.

Caída de ramas y movilización de equipos de emergencia

El temporal también provocó la caída de ramas de árboles en diferentes sectores de la ciudad.

Uno de los incidentes se registró en la avenida Libertador Bolívar, donde una rama de gran tamaño cayó sobre un árbol, generando preocupación entre conductores y peatones que transitaban por la zona.

Tras el reporte, equipos de emergencia acudieron al lugar para retirar el material vegetal y reducir el riesgo de nuevos incidentes, restableciendo la seguridad en el sector.

Autoridades recomiendan extremar precauciones

Ante las condiciones climáticas, las autoridades reiteraron el llamado a la población para actuar con prudencia mientras persistan las fuertes ráfagas de viento.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar permanecer debajo de árboles, letreros o estructuras inestables.

Conducir con precaución y reducir la velocidad.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitar trabajos en altura mientras continúen las ráfagas intensas, siempre que sea posible.

Reportar la caída de árboles o ramas a los equipos de emergencia.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y piden a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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