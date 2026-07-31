Paz anuncia la "derrota definitiva del Estado tranca" desde San Ignacio de Velasco y apuesta por la integración comercial con el cono sur

Durante la firma de convenios para impulsar el corredor vial internacional con Brasil y fortalecer la conectividad aérea local, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, afirmó este viernes que la transformación del país se construye desde las regiones mediante el impulso de la iniciativa privada y la eliminación de las trabas burocráticas heredadas de las gestiones pasadas.

Ante autoridades nacionales, departamentales, municipales y delegaciones del estado brasileño de Mato Grosso, el mandatario destacó la dinámica productiva de la Chiquitanía. Señaló que el movimiento económico observado en la región refleja el potencial del sector agropecuario, ganadero y turístico, priorizando un modelo donde el Estado actúa como facilitador normativo y no como el motor principal de la economía.

Integración regional y nuevos corredores comerciales

El jefe de Estado informó sobre las gestiones internacionales realizadas en sus primeros meses de administración, detallando avances para diversificar las vías de exportación e importación hacia el Pacífico y el Atlántico. Entre los proyectos estratégicos mencionó:

Conectividad con Perú: La reactivación de iniciativas comerciales tras dos décadas, incluyendo alternativas logísticas a través del puerto de Ilo y la conexión ferroviaria entre Guaqui y Puno.

Vínculos con Brasil y Paraguay: El fortalecimiento de las fronteras vivas y la articulación de corredores viales que conectan el norte y oriente boliviano, posicionando al país como una ruta competitiva frente a los pasos cordilleranos del sur.

Restitución de Urupabol: Anunció que Bolivia será sede del próximo encuentro entre Uruguay, Paraguay y Bolivia, con la participación directa de los gobernadores departamentales para dinamizar la integración subregional.

Convocatoria a una gran alianza nacional

Paz anunció que el próximo 5 de agosto, tras trabajos previstos de preparación, se iniciarán mesas de diálogo con gobernadores y alcaldes de todo el país para estructurar el plan conjunto destinado a superar la burocracia estatal. Sostuvo que este proceso requiere una alianza amplia que garantice seguridad jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras.

Finalmente, el presidente instó a las instituciones y a la ciudadanía a respaldar las obras productivas que aseguren el desarrollo a mediano y largo plazo, dejando atrás los periodos de aislamiento político y económico.

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