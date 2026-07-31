Video: Fuertes ráfagas de viento provocan la caída de un árbol sobre un vehículo en la avenida Libertador Bolívar

Un temporal de fuertes ráfagas de viento registrado este viernes en la ciudad de Cochabamba generó momentos de tensión y diversos incidentes en distintos sectores urbanos, reportándose la caída de ramas y la intervención inmediata de los equipos de emergencia.

El fenómeno climático, cuyas imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, causó preocupación entre transeúntes y conductores que circulaban por las arterias principales de la capital valluna.

El caso más crítico se documentó en la concurrida avenida Libertador Bolívar, donde la estructura arbórea cedió desde la raíz, cayendo de forma frontal sobre un motorizado de color blanco. Las imágenes del incidente muestran cómo el tronco y el ramaje masivo impactaron de lleno contra el vehículo, mientras personal de Bomberos de la Policía y unidades paramédicas se constituyeron en el lugar para evaluar los daños, seccionar el material vegetal y mitigar riesgos en la vía pública.

Ante la persistencia de alertas por condiciones climáticas adversas y vientos de consideración en la región, las autoridades locales instaron a la población a tomar precauciones al transitar cerca de áreas arboladas y evitar estacionar vehículos bajo árboles frondosos para prevenir nuevos accidentes.

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