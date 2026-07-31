Subteniente asesinado en San Matías no tenía arma reglamentaria, denuncia su familia

La familia del subteniente Yerson Salazar Aliendres, asesinado durante un operativo en Ascensión de la Frontera, comunidad cercana a San Matías, denunció que el joven oficial fue enviado a cumplir funciones sin contar con su arma reglamentaria, pese a que aún tenía poco tiempo de servicio en la institución policial.

Según relató su hermana, el uniformado tenía 27 años y llevaba aproximadamente un año y medio de servicio. La familia aseguró que desconocía que había viajado hasta San Matías para participar del operativo en el que perdió la vida.

“Me dijo que hasta ahora no le habían dotado su arma. Sabiendo que no tenía armamento, ¿por qué lo mandaron así?”, cuestionó la hermana del subteniente.

Piden encontrar su cuerpo

Entre lágrimas, la familiar pidió a las autoridades policiales y al Gobierno intensificar las labores de búsqueda para hallar el cuerpo del oficial y permitir que su familia pueda darle sepultura.

“Yo quisiera que me lo encuentren a mi hermano. Le pido al presidente, a todos los subtenientes y coroneles: encuentren a mi hermano, por favor, porque mi mamá está mal. Queremos darle una cristiana sepultura”, expresó.

También denuncian que le negaron vacaciones

Otro reclamo de la familia apunta a que el subteniente habría solicitado vacaciones, pero estas le fueron negadas por los actos del Bicentenario.

“Le negaron las vacaciones por los actos del Bicentenario. Si le hubieran dado sus vacaciones, mi hermano estaría aquí, estaría vivo”, sostuvo su hermana.

Era apoyo económico de su madre

Yerson Salazar era el menor de siete hermanos y, según su familia, era uno de los principales apoyos económicos de su madre, quien enfrenta problemas de salud.

Sus familiares exigieron que se investigue en qué condiciones fue enviado al operativo y reiteraron el pedido para que no cesen las tareas de búsqueda.

Mira la programación en Red Uno Play