Pofoma rescata a un oso perezoso en situación de riesgo en Trinidad

Efectivos policiales de la Dirección Regional de Pofoma en Beni resguardaron a un ejemplar de oso perezoso hallado en la zona Villa Vecinal, el cual será sometido a una valoración veterinaria antes de su retorno a su hábitat natural.
31/07/2026 17:24
Escuchar esta nota
Servidores policiales de la Dirección Regional de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) en Trinidad rescataron de manera oportuna a un oso perezoso que se encontraba en situación de riesgo en la zona Villa Vecinal de este municipio beniano.
Tras el rescate, el ejemplar fue puesto bajo estricto resguardo policial para recibir una valoración médica veterinaria integral. Las autoridades confirmaron que, una vez se verifique su buen estado de salud, el animal será liberado en su hábitat natural.
Con esta intervención, la institución del orden reafirmó su compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y la preservación del medio ambiente en la región amazónica del país.
Mira la programación en Red Uno Play