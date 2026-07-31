TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Pofoma rescata a un oso perezoso en situación de riesgo en Trinidad

Efectivos policiales de la Dirección Regional de Pofoma en Beni resguardaron a un ejemplar de oso perezoso hallado en la zona Villa Vecinal, el cual será sometido a una valoración veterinaria antes de su retorno a su hábitat natural.

Milen Saavedra

31/07/2026 17:24

Agregar Reduno en
Pofoma rescata a un oso perezoso en situación de riesgo en Trinidad. Foto de Wolfgang Weiser-www.pexels.com
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

Servidores policiales de la Dirección Regional de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) en Trinidad rescataron de manera oportuna a un oso perezoso que se encontraba en situación de riesgo en la zona Villa Vecinal de este municipio beniano.

Fotos: Policía Boliviana

Tras el rescate, el ejemplar fue puesto bajo estricto resguardo policial para recibir una valoración médica veterinaria integral. Las autoridades confirmaron que, una vez se verifique su buen estado de salud, el animal será liberado en su hábitat natural.

Fotos: Policía Boliviana

Con esta intervención, la institución del orden reafirmó su compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y la preservación del medio ambiente en la región amazónica del país.

Fotos: Policía Boliviana

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD