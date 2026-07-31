Pofoma rescata a un oso perezoso en situación de riesgo en Trinidad

Servidores policiales de la Dirección Regional de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) en Trinidad rescataron de manera oportuna a un oso perezoso que se encontraba en situación de riesgo en la zona Villa Vecinal de este municipio beniano.

Fotos: Policía Boliviana

Tras el rescate, el ejemplar fue puesto bajo estricto resguardo policial para recibir una valoración médica veterinaria integral. Las autoridades confirmaron que, una vez se verifique su buen estado de salud, el animal será liberado en su hábitat natural.

Fotos: Policía Boliviana

Con esta intervención, la institución del orden reafirmó su compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y la preservación del medio ambiente en la región amazónica del país.

Fotos: Policía Boliviana

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