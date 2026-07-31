Confirman que la Parada Militar será en predios de la FAB

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, confirmó que la Parada Militar se realizará el próximo 7 de agosto en predios de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Según la autoridad municipal, la decisión fue ratificada este jueves luego de una reunión sostenida con altos mandos militares, quienes ya trabajan en la organización del acto protocolar.

Ingreso por la avenida Juan Pablo II

Roca informó que el ingreso principal al evento será por la avenida Juan Pablo II, a la altura del coliseo, punto que será habilitado para el acceso de autoridades, participantes y asistentes.

La autoridad edil señaló que la coordinación logística ya se encuentra en marcha, tomando en cuenta el desplazamiento militar, el control del tránsito y la presencia de la población que acudirá al acto.

Organización dentro de la FAB

De acuerdo con la información brindada, la Parada Militar se desarrollará dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea Boliviana, por lo que se prevé que en los próximos días se definan mayores detalles sobre rutas de acceso, seguridad, cortes de vía y horarios.

El acto forma parte de las actividades conmemorativas por las fiestas patrias y reunirá a unidades militares en la ciudad de El Alto.

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