Medinaceli deja las celdas policiales y asegura que no autorizó la comercialización de gasolina desestabilizada

El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli salió de dependencias de la Felcc luego de recibir detención domiciliaria dentro del proceso abierto por el caso de la gasolina observada.

A su salida, la exautoridad agradeció el apoyo de familiares, amigos y personas que se pronunciaron en redes sociales durante los días que permaneció en celdas policiales.

“Fueron días difíciles, no cabe duda, pero sentí el apoyo de todos”, expresó Medinaceli.

Niega haber autorizado la comercialización

Consultado sobre la resolución vinculada al caso, Medinaceli negó que desde su despacho se haya autorizado la comercialización de la gasolina observada.

“La Resolución 041 no autoriza, y repito, no autoriza la comercialización. Revísenla en todo su articulado”, sostuvo.

Según la exautoridad, el documento solo autorizaba la desclasificación del producto para su tratamiento y establecía que, después de ese proceso, debía cumplirse el reglamento de calidad vigente.

“Solo autoriza la desclasificación para su tratamiento. No autorizamos en ese momento la comercialización”, remarcó.

Dice que se presentó a todas las citaciones

Medinaceli aseguró que estuvo disponible para las investigaciones desde que fue interpelado en la Asamblea Legislativa y posteriormente convocado en calidad de testigo.

“Yo vengo y estoy aquí presente para cualquier investigación que se quiera hacer. Yo no me voy. La cosa es esclarecer los hechos y encontrar la verdad”, afirmó.

El exministro señaló que retornó al país desde Colombia para trabajar en el área de hidrocarburos y que asumió como uno de sus principales retos la eliminación del subsidio.

Asegura que continuará colaborando

Medinaceli indicó que seguirá trabajando para que el caso sea esclarecido y llegue a “buen término”.

También defendió la decisión de haber avanzado en la eliminación del subsidio durante su gestión, aunque aclaró que no considera ese resultado como un mérito personal.

“El quitar el subsidio no es un mérito mío. Es un mérito de la gente que en su momento aceptó esta situación”, señaló.

Tres días en celdas

El exministro confirmó que pasó tres días en celdas de la Felcc y dijo estar cansado tras ese periodo.

Al ser consultado sobre el trato recibido y posibles privilegios, evitó emitir quejas contra la institución policial.

“Fui muy bien tratado. Gracias”, respondió.

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