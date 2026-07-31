Continúa despliegue policial tras el asesinato y quema de vehículo de un efectivo de inteligencia en Ascensión de la Frontera

Un clima de profundo temor impera entre los habitantes de la población fronteriza de San Matías, tras los violentos hechos registrados que cobraron la vida de un efectivo de inteligencia de la Policía Boliviana.

A 24 horas del crimen, un vehículo interceptado y completamente calcinado permanece sobre una de las calles de la localidad de Ascensión de la Frontera, perteneciente al municipio de San Matías. En el lugar y sus alrededores, un fuerte contingente policial —que incluye a grupos de inteligencia y diversas unidades operativas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Comando Departamental— se encuentra desplegado para dar con el paradero de los sicarios.

Las autoridades policiales informaron que los operativos de rastrillaje se han intensificado en toda la línea de frontera para capturar a los responsables del asesinato. Paralelamente, se espera la llegada de representantes del Ministerio Público para realizar las pericias científicas correspondientes sobre el motorizado incinerado.

Hasta el momento, reportes preliminares indican que el cuerpo del efectivo policial abatido a tiros no ha sido habido por los grupos operativos desplegados en la zona, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de sangre que sacude a la región fronteriza.

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